L’Asd Sandro Abate Five Soccer comunica di aver acquisito per la stagione 2022-2023 il diritto alle prestazioni sportive di Thiago Bissoni, centrale difensivo, classe 1988, brasiliano, proviene dal Petrarca Padova Calcio a Cinque.

Thiago Bissoni, ha militato in carriera nel Real Rieti, nel Luparense e nella Feldi Eboli (17 gol in 72 gare ufficiali). Giocatore di elevata esperienza ha vestito più volte la maglia della Nazionale Italiana.

Si ringrazia la società del Petrarca Calcio a Cinque nella persona del Presidente Morlino, per la disponibilità e l’amicizia dimostrata anche in questa circostanza nei confronti del nostro Club.

