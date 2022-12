I festeggiamenti inizieranno alle ore 17.00

Come già preannunciato dal cartellone natalizio del Comune di Montemiletto, anche questo pomeriggio verranno celebrati in città i festeggiamenti del Santo Natale, a partire dalle ore 17.00 a Piazza IV novembre.

Il primo evento della giornata, “Natale di Pace – Lanterne in volo”, è stato organizzato a cura del Consorzio Servizi Sociali Ambito A/5, e coinvolgerà tutti i bambini presenti, i quali insieme a Babbo Natale faranno alzare in volo delle lanterne luminose in segno di pace.

Alle ore 18.30, invece, presso la Sala Impero è stato organizzato uno spettacolo di burattini intitolato “Zio Pulcinella arriva a Montemiletto”, l’evento ideale per intrattenere sia grandi che bambini.

Il cartellone natalizio riprenderà poi a partire dal giorno 26 dicembre alle ore 18.00, presso la Sala Impero, dove è stato organizzato uno spettacolo di magia ed illusionismo, a cura dell’Amministrazione comunale.

