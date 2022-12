Dall'indagine relativa alla vicenda della giovane sequestrata in casa emersa nell'aprile scorso

Questo pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale del capoluogo irpino, su richiesta di questo Ufficio, nei confronti di un 21enne di Aiello del Sabato. L’attivitå si inquadra nel contesto degli sviluppi dell’indagine relativa alla vicenda della giovane sequestrata in casa nel comune della Valle del Sabato, emersa nell’aprile scorso. Il giovane finito in manette è il fratello della ragazza.