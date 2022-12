Gli alunni dell'I.C. Mercogliano hanno partecipato con ottima prestazione

Il giorno 18/12/2022 gli alunni/e dell’I.C. Mercogliano, tesserati con l’A.S.A. Atletica-Badminton Avellino, hanno partecipato al Gran Prix Luca Celeste di Pontecagnano (Sa). Ottima la prestazione degli alunni, seguiti dai prof. Spiga Michele -Maietta Costantino.

Questi i risultati:

Mahumud Rakib primo classificato nel singolare under 15 maschile,nel doppio maschile under 15 con il compagno Dello Russo Antonio e terzo posto nel doppio misto con Viola Vittoria.

Dello Russo si è classificato secondo nel singolare under 15, primo posto nel doppio maschile under in coppia con Mahumud Rakib e terzo posto nel doppio misto under 17 in coppia con Di Benedetto Marta.

Di Benedetto Marta terzo posto nel singolare under 15, terzo posto nel doppio in coppia con Serena Dello Russo e terzo posto nel doppio misto con Antonio Dello Russo.

Serena Dello Russo terzo posto nel doppio under 15 in coppia con Di Benedetto Marta.

De Biase Herman terzo posto nel doppio under 15 in coppia con Dei Medici Mario.

Dei Medici Mario terzo posto nel doppio under 15 in coppia con Herman De Biase.

Viola Vittoria terzo posto nel doppio misto in coppia con Mahumud Rakib e terzo posto nel doppio under 15 femminile in coppia con Danza Laura.

Danza Laura terzo posto nel doppio under 15 femminile in coppia con Vittoria Viola.

Infine hanno partecipato anche Angelo Annarumma e Carbone Vincenzo.

Quindi chiudiamo il 2022 con prestigiose vittorie,grazie al grande lavoro e passione dei prof. Maietta e Spiga.

Un ringraziamento alla Dirigente Scolastico dott.ssa Tarantino che ci permette di svolgere e divulgare tra gli alunni questa bellissima attività….il Badminton. Naturalmente un grazie ai genitori che ci accompagnano nelle trasferte. Questi ed altri risultati hanno favorito l’assegnazione del torneo nazionale di parabadminton alla provincia di Avellino, previsto per il prossimo settembre.