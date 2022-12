Tre giorni di incontri con ospite d’eccezione l’interior designer Andrea Castrignano

Si è svolta a Mercogliano (AV) dal 15 al 17 dicembre la prima edizione della BigMat Vemati Design Week: tre giornate di approfondimenti, workshop ed esperienze dedicate ai professionisti della progettazione che hanno potuto scoprire le ultime tendenze legate alla casa e ascoltare i consigli di uno dei più famosi interior designer del web e della tv:

Andrea Castrignano, testimonial del Gruppo BigMat Italia e di HABIMAT che ha inaugurato l’evento. Di finiture e di design, due elementi strategici in fase di progettazione, hanno discusso gli oltre 80 architetti e designer che si sono dati appuntamento giovedì 15 dicembre presso lo showroom BigMat Vemati, azienda storica dell’avellinese e guidata dalla famiglia Sampietro. Andrea Castrignano e Alex Mirto direttore commerciale Bertolotto Porte hanno così raccontato i trend del momento e hanno sottolineato l’importanza della sinergia tra edilizia e finiture: aspetto che il Gruppo BigMat da sempre declina nelle sue oltre 200 rivendite in Italia.

«I progetti migliori hanno bisogno di solide fondamenta, un dettaglio dopo l’altro e penso sia importante ricordare a progettisti e architetti, così come far comprendere al pubblico, quanto sia simbiotico il legame tra interior design ed edilizia – ha evidenziato Castrignano –. Per la buona riuscita di un progetto di ristrutturazione è fondamentale avere delle buone basi: ossia dei materiali edili performanti. La scelta delle finiture è ovviamente importantissima ma se viene tralasciato l’aspetto tecnico anche il più bel progetto su carta è destinato al fallimento ed è esattamente l’aspetto su cui la collaborazione con BigMat e HABIMAT vuole porre l’accento».

Una sinergia tra finiture ed edilizia di cui BigMat Vemati è un perfetto esempio e interprete, come dimostra proprio questo evento dedicato alla casa, all’estetica al comfort e al wellness.

«Siamo molto soddisfatti della partecipazione a questa prima edizione della BigMat Vemati Design Week – ha commentato Andrea Sampietro, responsabile dello showroom –. Ci stiamo affacciando al comparto delle finiture d’interno con grande entusiasmo e stiamo dando vita a un progetto più ampio in cui il nostro ruolo non è solo di rivendita ma piuttosto di partner strategico del progettista e dell’architetto a 360 gradi, che affianca la competenza tecnico-edile all’expertise nelle finiture d’interni».

Tutto lo staff di BigMat Vemati – tra cui un architetto e un interior designer – supporta i clienti con una consulenza pre e post-vendita, con anche rilievo misure e montaggio di serramenti, nella scelta delle soluzioni, nello sviluppo e nella realizzazione di progetti di ristrutturazione e costruzione completi e su misura. Entrato nel Gruppo BigMat a fine 2021 proprio per potenziare il comparto edile, BigMat Vemati è oggi un punto di riferimento della provincia di Avellino e della Campania e coniuga le specificità dei materiali da costruzione alla termoidraulica e alle finiture per offrire soluzioni complete e innovative che rispondono alle nuove esigenze del mercato. Interessanti e molto seguiti i workshop della tre giorni, che hanno messo l’accento sulla progettazione dell’ambiente bagno, degli spazi outdoor e sul colore.

«Il colore è il primo elemento di rinnovamento della casa e finalmente si è cominciato a osare con il colore per comunicare e trasmettere la propria personalità – ha spiegato Castrignano –. L’outdoor viene finalmente percepito, valorizzato e progettato come se fosse un “living a cielo aperto” e per farlo è fondamentale affidarsi agli esperti della ristrutturazione come BigMat, per scegliere le soluzioni e i prodotti più adatti agli ambienti esterni e alle sue specificità dal punto di vista estetico e tecnico costruttivo». Ambiente bagno ed esterni sempre più al centro dei progetti di ristrutturazione, come dimostrato anche dal folto pubblico che sabato 17 dicembre ha visitato lo showroom BigMat Vemati alla scoperta dei nuovi corner espositivi dedicati proprio al settore wellness e l’outdoor.

CHI È BIGMAT VEMATI

L’azienda, guidata dalla famiglia Sampietro, è un punto di riferimento per imprese e professionisti della termoidraulica e dell’edilizia ma anche per privati e architetti che nei 1000 m2 della rivendita possono trovare tutto il necessario per i progetti di ristrutturazione e costruzione. Acronimo di “vendita materiali termoidraulici”, Vemati & CO. è infatti per la provincia di Avellino sinonimo di termoidraulica, riscaldamento e climatizzazione, da quando nel 1983 Giuseppe Sampietro colse l’opportunità nata dalla ricostruzione post sismica in Irpinia. Oggi la storia continua con i figli Antonio eAndrea Sampietro, che hanno affiancato al core business storico anche lefiniture d’interni, l’arredobagno (nella sala mostra denominata “Vemati Home”) e l’edilizia pesante. Un approccio olistico quello di BigMat Vemati che nel punto vendita di Mercogliano (AV) da circa 1.000 m2 propone prodotti per la termoidraulica, ferramenta con utensileria specialistica, rubinetterie, sanitari, cabine doccia, vasche idromassaggio, spa e wellness, pavimenti, rivestimenti, ceramiche, arredobagno ma anche parquet, resine, carta da parati, porte e finestre, camini, cucine, illuminazione e ancora prodotti per outdoor a cui è dedicato un nuovo spazio da 300 m2.

CHI È BIGMAT

BigMat, fondato nel 1981, è il Gruppo leader in Italia e in Europa di punti vendita per la distribuzione di materiali per costruire, ristrutturare e rinnovare. Con 964 punti vendita BigMat è presente in 7 Paesi (Belgio, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia e Spagna) e ha un fatturato complessivo previsionale 2022 in Europa di oltre 3 miliardi di euro. In Italia BigMat conta oltre 200 punti vendita e 126 soci, con un fatturato previsionale 2022 di 700 milioni di euro. BigMat si rivolge ai professionisti del settore dell’edilizia – imprese edili, progettisti, architetti, interior designer, artigiani – ma anche privati, offrendo prodotti, sistemi costruttivi e servizi personalizzati per ogni progetto. Ogni punto vendita BigMat è un centro specializzato per soluzioni tecniche tradizionali e all’avanguardia che vanno dai materiali edili, al libero servizio di ferramenta ed elettroutensili, fino ai rivestimenti e alle finiture d’interni. Grazie alla competenza del personale specializzato, agli ampi spazi espositivi presenti sul territorio e alla rete di showroom d’interni HABIMAT, BigMat è a fianco dei professionisti del settore dell’edilizia dalle fondamenta al tetto.