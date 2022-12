Grottaminarda, il “concerto di Natale” della Corale Polifonica

L'appuntamento è per domani, venerdì 23 dicembre alle ore 20:30

A Grottaminarda non è Natale senza il concerto benaugurante della Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore. Una tradizione quasi ventennale che non poteva mancare nel cartellone di eventi, “Natale Insieme”, promosso dal Comune di Grottaminarda con la collaborazione delle Associazioni e della Parrocchia di Santa Maria Maggiore.

L’appuntamento è per domani, venerdì 23 dicembre alle ore 20:30 nella chiesa collegiata di Santa Maria Maggiore. La Corale Polifonica sarà diretta, come sempre, dal Maestro Soprano Sabrina Caprarella che interpreterà anche alcuni brani da solista. Il repertorio proposto è quello della tradizione natalizia con qualche brano gospel. Dunque molto coinvolgente ed emozionante. Un concerto da non perdere per vivere la magia del Natale e per lo scambio di auguri.

La Corale Polifonica di Santa Maria Maggiore nasce nel 1996 in occasione della prima edizione del “Concerto di Natale” ed ha al suo attivo tante esibizioni anche in importanti funzioni religiose nelle Basiliche di tutta Italia, premi dedicati al settore delle Corali e basa il suo repertorio su brani di musica sacra, gospel, spiritual ed anche canti medievali; ma soprattutto la Corale è una famiglia, un modo per stare insieme e condividere la passione per la musica.

