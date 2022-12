Grande soddisfazione per la riuscita di “Dolci del Cuore”

Fasano: “Siamo contenti della risposta ricevuta dalla comunità”

L’Amministrazione di Atripalda esprime soddisfazione per il consenso riscosso da “Dolci del Cuore”, l’evento nato allo scopo di sensibilizzare i bambini ed i genitori sull’esperienza del volontariato.

«Siamo contenti della risposta ricevuta dalla comunità, a partire dai bambini, che con curiosità ed attenzione hanno ascoltato gli interventi, tra l’altro, del comandante della Polizia Municipale Domenico Giannetta e dei volontari del gruppo comunale di P.C» – ha dichiarato il consigliere comunale con delega alla Protezione Civile Maria Fasano – «Pertanto, ringraziamo le parrocchie, i genitori e gli sponsor che hanno reso possibile la realizzazione dell’evento, tra cui MielePiù, Panificio Capaldo di via Nicola Salvi, Aierbit e Dulcis in Furno. Cogliamo l’occasione per comunicare ai cittadini la possibilità di iscriversi al gruppo comunale di volontariato per il prossimo anno» – ha concluso la delegata.