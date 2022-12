Via libera al progetto definitivo

Arriva dal Comitato Esecutivo presieduto da Luca Mascolo il via libera al progetto definitivo per il potenziamento della rete fognaria del Comune di Montecalvo Irpino. Gli interventi, che prevedono investimenti pari ad oltre 750.000 euro (753.500 euro) riguardano l’estensione della rete fognaria comunale da realizzare con risorse provenienti dall’Accordo di Programma stipulato da EIC, Regione Campania, Commissario Unico per la Depurazione e Ministero della Transizione Ecologica, per un valore complessivo di circa 170 milioni di euro, finalizzato al superamento delle procedure di infrazione europee in materia di fognature e depurazione.

Il progetto prevede l’estensione della rete agli agglomerati ubicati in Via San Vito – Apice, Via Maurielli, Via Fontanelle e lungo un tratto della ex SS 414 con la realizzazione di nuovi collettori fognari per acque nere, che andranno ad innestarsi nella rete già esistente. Inoltre, in corrispondenza dell’agglomerato di Via Maurielli, si procederà alla realizzazione di un impianto di sollevamento che avrà la funzione di accumulare le acque reflue provenienti dai collettori previsti in progetto e convogliarli al collettore a gravità già esistente localizzato nell’incrocio tra Via Maurielli e Via S.S. 414.

«Prosegue l’impegno per il miglioramento delle infrastrutture del servizio idrico integrato ed il superamento delle procedure di infrazione europee legate alla depurazione» ha detto al termine dei lavori del Comitato Esecutivo il Presidente Luca Mascolo. «Un intervento che ci consentirà di dare ai cittadini di Montecalvo Irpino un servizio moderno ed efficiente, adeguato alle esigenze».