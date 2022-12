Alto Calore, interruzione fornitura idrica

I lavori sono in corso

L’Alto Calore Servizi SpA dichiara che:

causa rottura condotta idrica DN 400 in agro di Atripalda, l’erogazione idrica a servizio dei Comuni elencati è sospesa. I lavori sono in corso; si prevede il ripristino della fornitura idrica in tarda serata.

Di seguito i comuni interessati:

-Atripalda (F.ne Cerzete)

-Aiello del Sabato

-Avellino (F.ne Cesine)

-Avellino (casa circondariale)

-Clinica Villa Esther

-Centro Dialysis

-Cesinali

-Forino

-Contrada

-S. Michele di Serino (rurale)

