Un’aula del tribunale intitolata a Massimo Preziosi

In ricordo dell'avvocato irpino scomparso nel 2019

Oggi, è stata intitolata la Sala Consiliare del Tribunale di Avellino all’Avvocato Massimo Preziosi, eccelso giurista scomparso nel 2019 il quale fondò, nel 1982, la Camera Penale di cui fu presidente per 10 anni. Inoltre, Preziosi fu promotore della Costituzione dell’Unione delle Camere penali in Italia e fu sindaco di Avellino dal 1975 al 1980, alla vigilia del terremoto; poi ricandidato.

Già figlio di sindaco, il padre Olindo fu un noto deputato nel periodo del passaggio da monarchia a Repubblica. Sempre attivo e in prima linea, amante della politica e del suo territorio: candidato anche nel 1996 al Senato con Alleanza Nazionale. Grazie al suo intervento fu possibile completare l’urbanistica del capoluogo irpino, in un periodo di difficoltà.

L’iniziativa odierna è stata promossa dall’Ordine degli Avvocati di Avellino e condivisa dalla Camera Penale.

Tante le personalità presenti alla cerimonia, tra cui il figlio Alessandro, noto attore: «Ѐ un momento bellissimo per me, per la mia famiglia e per tutti coloro che hanno conosciuto mio padre, con i quali vi è stato uno scambio molto semplice, sia dal punto di vista professionale, sia dal punto di vista umano. Ѐ commovente sapere che il luogo più caro a lui, insieme a Capri, porterà una targa in suo onore» – ha sottolineato Alessandro Preziosi.

«Oggi, celebriamo una persona eccezionale» – ha affermato il dott. Vincenzo Beatrice, Presidente del Tribunale di Avellino – «Questa città ha avuto e continua ad avere tanti avvocati, alcuni di elevato spessore, ma l’avv. Preziosi aveva qualcosa di speciale: aveva un fine politico ed era un precoce politico, in quanto divenne sindaco di Avellino a poco più di trent’anni. Ѐ, poi, rimasto in quest’agone, partecipando ad altre competizioni elettorali, in un’epoca in cui la città vantava un numero elevatissimo di personaggi politici molto seguiti e di grandissimo prestigio» – ha aggiunto Beatrice.

Sono tanti gli avvocati penalisti di Avellino cresciuti sotto la guida e la scuola dell’avv. Preziosi: «Dal 1983 al 1985 ho fatto pratica con lui» – ha affermato l’avvocato Alberico Villani – «Era un grande professionista e una grande persona che mancherà per sempre al popolo di Avellino e, soprattutto, all’avvocatura irpina. Con Massimo ci si divertiva, si discuteva, aveva una grande sensibilità per tutto, forti valori e credeva che l’imputato doveva essere difeso a tutti i costi davanti all’Autorità Giudiziaria» – ha concluso Villani.

Una giornata importante per ricordare un avvocato altrettanto importante: «Abbiamo voluto questa giornata per celebrare un esempio. Abbiamo voluto intitolare l’aula come valore simbolico perché gli avvocati sono i protagonisti della giurisdizione, insieme alla magistratura» – ha dichiarato Quirino Iorio, Presidente della Camera Penale irpina – «Questa è l’aula più importante, dove si celebrano i processi più importanti. Questa richiesta è stata accolta con molto favore da parte di tutti. Noi siamo figli suoi, professionalmente, perché quando io ho iniziato questa attività Preziosi era un avvocato conosciuto e affermato anche a livello nazionale. È importante ricordare le sue qualità e la sua figura» – ha concluso Iorio.