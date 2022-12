Domenica 18 dicembre alle ore 11:00

Riceviamo e pubblichiamo:

A Giffoni è già Natale! Sotto l’albero è in arrivo un regalo speciale per 300 juror di Elements +3, +6 e +10. Domenica 18 dicembre alle ore 11:00, collegandosi al sito web ufficiale sarà possibile per i più veloci assicurarsi un posto in giuria per la 53esima edizione del Festival, in programma dal 20 al 29 luglio 2023.

“Un Natale da giffoner”: è questo il nome dell’iniziativa che Giffoni ha voluto fortemente lanciare come migliore augurio per i suoi ragazzi. Per Natale, perciò, Giffoni vuole regalare alla propria community il meglio che ha, la possibilità, cioè, di partecipare alle giornate del festival, di poter vivere un’esperienza bellissima di condivisione e di crescita, di poter essere protagonisti di quella magia che ogni anno si ripete e si rinnova.

“Quest’anno – afferma il direttore, Claudio Gubitosi – abbiamo deciso di promuovere quest’iniziativa per Natale perché per noi i Giffoner vengono prima di ogni altra cosa. Dare loro la possibilità di partecipare al nostro Festival rappresenta per noi il regalo più bello, più importante. Doniamo loro ciò che ci sta più a cuore e ciò che facciamo con tutto il nostro impegno e le nostre energie, così come accade da 53 anni. Vogliamo dare un carattere di unicità a queste festività, anche perché cadono in un periodo non facile per le nostre famiglie e per la nostra società. Giffoni che è costruttore di felicità vuole, perciò, contribuire perché il Natale di quest’anno possa essere ancora più intenso dal punto di vista emotivo. Lo facciamo ovviamente a modo nostro, offrendo i nostri valori, la condivisione in particolare, che rappresentano il patrimonio più grande che offriamo ai nostri bambini e ai nostri ragazzi”.

Per partecipare ad “Un Natale da Giffoner” basterà collegarsi al link: https://www.giffonifilmfestival.it/un-natale-da-giffoner e partecipare al contest compilando il form. In palio ci sono 100 posti rispettivamente per le sezioni Elements +3, +6 e +10. I più fortunati riceveranno via mail, entro il 22 dicembre, un attestato di conferma a cui, nei primi mesi del 2023, seguirà l’iscrizione alla 53esima edizione di Giffoni. Un regalo anticipato per 300 giffoner, in attesa dell’apertura delle iscrizioni alle giurie fissata per gennaio.

Ai nuovi giurati solo una richiesta: scattare una foto sotto l’albero con l’attestato ricevuto, per poi pubblicarla sui social taggando Giffoni. In un’ottica di sostenibilità, non è necessario stampare: va benissimo anche uno screenshot da mostrare con lo smartphone.