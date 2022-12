Gli appuntamenti sono previsti per i giorni 17 e 18 dicembre

Sono due i giorni in cui la scuola aprirà le porte alla città e agli studenti degli istituti secondari di primo grado. Sarà anche l’occasione per inaugurare i nuovi laboratori totalmente ristrutturati e all’avanguardia: autocad elettrico ed elettronico, sistemi di automazione, metodologie operative, optometria e contattologia, esercitazioni lenti, odontotecnico, aula polifunzionale, informatica, e moda. Laboratori fortemente voluti dalla dirigente.

Ricco il programma degli appuntamenti nei giorni del 17 e 18 dicembre, durante i quali sono state programmate anche visite mediche gratuite, grazie alla disponibilità dell’associazione le “Mani sui cuori’ presieduta dal dottore Franco Russo. Non mancherà il volontariato, con le associazioni che sono vicine al senologo Carlo Iannace: sarà infatti allestito lo stand “Sette passi per un sorriso” per la raccolta di fondi per i bambini del Santobono-Pausilipon e per le associazioni dei bambini autistici. E ancora: musica, sport e cultura.

Angela Ruggiero presenterà sabato alle ore 11.00 il suo libro “Sognavo di camminare ho cominciato a volare”, mentre nel pomeriggio, alle ore 16.30, tutti in pista con Zumba fitness con la Zin Mirella Marinella. Sempre sabato, alle ore 17.30 gli allievi dell’Ateneo Alea si esibiranno con canti natalizi.

Domenica mattina, infine, dalle ore 9.30 fino alle 12.30, ancora visite mediche gratuite aperte per genitori e bambini. La Dirigente Antonella De Donno invita tutti a visitare il plesso scolastico: «Il desiderio è di ricordare al territorio della presenza di un istituto unico per connotazione e potenzialità. Una scuola che può offrire possibilità formative specifiche ed altamente professionali finalizzate ad un veloce inserimento lavorativo».