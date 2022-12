UNARMA compie 30 anni

Presentato a Luogosano (Av) il Calendario 2023

UNARMA, lo storico sindacato dei Carabinieri, stupisce ancora dopo il successo dell’anno precedente e questa volta lo fa presentando il calendario 2023 in occasione del 30° anno del Sindacato.

L’evento si è svolto nella Provincia di Avellino, nel piccolo borgo di Luogosano.

L’opera è stata realizzata dal noto maestro romano Cav. Daniela Nardelli, anch’ella figlia dell’Arma, riscuotendo un grosso successo nella critica.

L’opera, come dichiarato dal maestro Cav. Nardelli: in se evoca le tante, individuali e spesso anonime storie di Carabinieri, di “Uomini Carabinieri”, che mai smarrendo il senso profondo dell’Onore, della Lealtà e dello Spirito di Sacrificio, hanno compiuto il loro dovere superando o, semplicemente, convivendo con le proprie fragilità, che divenivano forza e spinta per andare oltre se stessi. Il Calendario UNARMA vuole essere un omaggio a quegli uomini!

Questo progetto consolida la fantastica realtà che oggi è divenuta UNARMA asc che dimostra, ancora una volta, di essere sempre un passo avanti.

Alla presentazione hanno partecipato di Autorità locali e Provinciali, il Segretario Generale Nazionale Unarma Antonio Nicolosi e tutta la dirigenza nazionale, il segretario Generale Regionale Emilio Taiani, e molti segretari Provinciali e Regionali provenienti tutta Italiana, isole comprese.

A fare gli onori di casa è stato il Segretario Generale Provinciale di Avellino Massimiliano Lo Priore.

La serata ha avuto inizio con la presentazione del calendario e la descrizione delle opere da parte degli autori, susseguita con una cena allietata dallo spettacolo dal famoso comico di Made in Sud Ciro Giustiniani e da un concerto esclusivo dei cantautori Tony Esposito e Luca Pugliese .

La serata si è poi conclusa con uno strepitoso spettacolo pirotecnico eseguito dalla ditta Colorexplosion del maestro Mastromarino Ferdinando, lasciando entusiasti tutti i presenti.

Il Segretario Generale Provinciale di Avellino Massimiliano Lo Priore: “E’ stata presentata un’opera unica nel suo genere, da un significato storico profondo. Un ringraziamento speciale va al maestro Cav. Daniela Nardelli, che ha reso il nostro calendario unico. Ci aspettavamo un grande successo, ma non di questa portata, con oltre 250 partecipanti. Un grazie va ai maestri Tony Esposito e Luca Pugliese e al simpatico Ciro Giustiniani. Ancora una volta ABBIAMO SCRITTO LA STORIA e lo abbiamo fatto qui, in Irpinia. Difficile trovare le giuste parole per descrivere quest’opera, bisogna solo guardarla e rimanere aggraziati dalla sua bellezza e significato profondo. Un altro anno si è concluso e lo abbiamo concluso nel meglio dei modi, raggiungendo la così sperata rappresentatività e concertatività come associazione sindacale. Auguro a tutto i nostri iscritti, più di 300 nella sola provincia di Avellino, un anno pieno di serenità per tutti noi e le nostre famiglie. UNARMA C’E’