Domenica 11 e Lunedì 12 Dicembre 2022

Si terrà nei vicoli di Santa Paolina domenica 11 e lunedì 12 dicembre la seconda edizione di “Natale Into…Street” con il Patrocinio del Comune di Santa Paolina organizzata dal Progetto SAI, dal Forum Giovanile e dalla Pro Loco, dalla Cooperativa FuEco in collaborazione con la Rete di Economia Sociale dei Piccoli Comuni del Welcome per iniziare a respirare il clima del Santo Natale.

Al centro della manifestazione l’attenzione per i più piccoli con l’allestimento del Villaggio di Babbo Natale e dei prodotti tipici della Comunità di Santa Paolina: il Tombolo e il Greco di Tufo docg accompagnati dagli stand di oggetti artigianali natalizi locali.

Una manifestazione festosa arricchita dagli spettacoli musicali dei “Dr.Jazz e Dirty Bucks Swing Band” e dei “Tarantwo” e dagli stand enogastronomici.

Presenti le aziende vitivinicole del Greco di Tufo docg locali che nel corso degli anni sono cresciute di numero e di qualità segno di intraprendenza economica e di amore e di cura per il territorio. Programmato l’allestimento della mostra di tombolo e la dimostrazione della lavorazione delle maestre di tombolo della Pro Loco.