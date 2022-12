Addobbati con le palline solidali della prevenzione

Un albero rosa, simbolo della prevenzione del tumore al seno; un albero rosso, per ricordare le vittime del tumore metastatico; un albero blu, dedicato ai bambini diversamente abili. La piazza centrale interna dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino si tinge dei colori della memoria e della speranza. Saranno infatti installati e addobbati con palline a tema, questo pomeriggio, gli alberi di Natale che, anche quest’anno, le volontarie di “The power of pink” hanno voluto sistemare all’interno della Città ospedaliera.

A partire dalle ore 16, le donne “rosa”, insieme al Direttore dell’Unità operativa Breast Unit, Carlo Iannace, decoreranno gli abeti con le palline colorate realizzate spontaneamente da comuni cittadini per aderire alla raccolta fondi “Sette passi per il sorriso”: il ricavato dalla vendita delle palline solidali sarà devoluto in parte all’Azienda ospedaliera Santobono-Pausilipon di Napoli, specializzata nelle cure pediatriche, in parte alle associazioni irpine e salernitane che si occupano di bambini diversamente abili.