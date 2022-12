L'inaugurazione si terrà il 17 Dicembre 2022

Natale in Arte, questo è il titolo della mostra delle opere del pittore Fernando Masi che sarà inaugurata sabato 17 dicembre alle 17,30 al Centro Servizi Moccia di Pratola Serra dal Sindaco Gerardo Galdo e dal Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane. Un riconoscimento doveroso per l’artista che ha portato l’Irpinia nel mondo ed ha esaltato lo stile e la tecnologia italiana con le sue famose opere sulla Ferrari, ricercate da collezionisti e appassionati di arte e automobilismo. Ultima grande mostra dell’artista nel maggio 2019 a Taiwan su invito del governo della provincia. Quaranta le opere in mostra a Pratola Serra che raccontano dei diversi momenti dell’ ultracinquantennale carriera artistica di Fernando Masi. Interverranno all’inaugurazione Gianni Festa direttore del Quotidiano del Sud, Annibale Discepolo Giornalista, Gianni Amodeo Direttore del Meridiano on line Pietro Luciano Giornalista – Editore, Antonietta Gnerre scrittrice e poeta, Riccardo D’Avanzo Regista Teatrale. Per l’occasione sarà presentato al pubblico il calendario illustrato di Alessia 2023, un appuntamento atteso giunto alla 15° edizione. La mostra sarà visibile fino al 16 Gennaio 2023.

Così Giuseppe Moccia, amministratore dell’azienda ha così dichiarato nel comunicato stampa: “Quella che presentiamo al nostro Centro Servizi è una rassegna delle opere del compianto Maestro e Amico Fernando Masi. Una mostra che avevamo deciso di organizzare proprio con lui.

Fernando Masi era di casa con noi, ogni qualvolta si accingeva a tenere una mostra a livello internazionale ha scelto sempre la nostra struttura per presentare i suoi lavori alla stampa. Nel 2018, organizzata dall’associazione la piccola cometa, celebrammo il 50° anno della fondazione dell’azienda Moccia con un bellissimo evento di arte, cultura e motori. Per l’occasione Fernando realizzò una tiratura di litografie dedicate. Oggi a un anno dalla sua dipartita, vogliamo ancora una volta colorare la nostra struttura con i sue bellissime opere, ringraziamo per questo Saverio Bellofatto (genero del Maestro) e l’associazione la piccola cometa per averci onorati di questo privilegio.”