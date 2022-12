Il concorso fotografico raggiunge la decima edizione

Nella giornata odierna, presso il Carcere Borbonico di Avellino, ha avuto luogo la presentazione della X edizione del concorso fotografico “Emozioni d’Irpinia”, promosso dall’associazione turistico culturale Info Irpinia. Il contest nasce con l’intento di raccontare la bellezza della provincia di Avellino, attraverso gli scatti di fotografi o semplici appassionati dell’Irpinia, terra ricca di risorse naturalistiche e borghi mozzafiato. Le dodici fotografie vincitrici del concorso andranno a comporre il calendario Emozioni d’Irpinia 2023, all’interno del quale ciascuna di esse rappresenterà un mese dell’anno che verrà.

“Emozioni d’Irpinia”, grazie alle oltre 15.000 fotografie inviate nel corso di dieci anni di concorso, ha contribuito a valorizzare la nostra amata terra sia sui social networks che attraverso i tanti calendari prodotti: «Questo diventa un appuntamento per ritrovarsi e riaffermare la voglia di valorizzare questa terra» – ha affermato Francesco Celli, presidente di Info Irpinia – «Questo decimo anno rappresenta un traguardo importante perché questa è sempre stata un’iniziativa privata, mai sostenuta pubblicamente, al contrario di adesso. Dunque, vuol dire che essa ha una sua forza che viene riconosciuta. Infatti, questo progetto è stato ripreso dalla Camera di Commercio per promuovere l’Irpinia a una fiera dell’artigianato a Milano e dalla casa editrice il Terebinto, per promuovere la poesia attraverso le immagini. È un progetto che nasce da Info Irpinia, si lancia sul territorio e vuole far conoscere le bellezze della nostra terra, tutto ciò sta funzionando» – ha aggiunto Celli.

Con l’avvicinarsi del Natale, numerose sono le iniziative sul territorio anche improntate alla conoscenza di molti dei paesaggi irpini e, con la situazione epidemiologica in miglioramento, il messaggio di speranza sembra trapelare: «Due anni fa tutto questo sembrava del tutto impossibile: riuscire a organizzare nuovamente un incontro con 100 persone tutte insieme. Vuol dire che la vita è più forte di tutte le difficoltà che man mano si parano davanti ed è questo un messaggio di forza e di vita» – ha continuato il presidente di Info Irpinia – «Il calendario “Emozioni d’Irpinia” non si è mai fermato, nemmeno negli anni in più difficili, lo abbiamo sempre stampato, prodotto; il concorso è sempre stato attivo ed è sempre andato bene. Questo può essere un messaggio di speranza per tutti quelli che amano la vita, amano il territorio e che vogliono continuare con fiducia a guardare al futuro» – ha concluso Celli.