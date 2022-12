Presentazione dell’Associazione “Cattolici democratici Fausto Addesa”

L'omaggio al politico irpino

Avellino – Oggi, presso il Circolo della Stampa si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’Associazione Culturale “Cattolici democratici Fausto Addesa”, per ricordare lo storico dirigente DC, ex assessore provinciale e vicesindaco del capoluogo irpino, scomparso lo scorso 3 luglio all’età di 58 anni, dopo essersi arreso ad un male incurabile che stava combattendo da alcuni mesi.

L’omaggio ad un galantuomo, a un politico attento e garbato: «Fausto era un umile e lottava contro le ingiustizie, vedeva la politica al servizio delle persone» – ha affermato il dott. Antonio Limone, Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno – «Questa sera, abbiamo deciso di presentare quest’associazione, in quanto Fausto è stato un esempio di vita che ha incarnato determinati valori. Vogliamo che anche le nuove generazioni siano legate a questo filo e farlo nel nome di Fausto è propiziatorio per ciò che ha rappresentato e che tuttora rappresenta. Dalla sua esperienza dobbiamo tracciare un percorso da dare alle future generazioni. Farlo significa sapere che dietro queste attività ci sono la sua abnegazione e la sua integrità. Un uomo giusto» – ha aggiunto Limone.

«Parlare di Fausto significa parlare anche di noi» – ha sottolineato Amalio Santoro – «Lo facciamo per tutti, non solo per chi crede, poiché la memoria non è solo “cenere e polvere” ma la vicenda umana e politica di Fausto è materia che ci urge, ci provoca. In tutti gli aspetti della sua vita sapeva giustificare i fini. Come cattolico impegnato in politica ha vissuto la sfida perenne del cercare un legame tra fede e storia, quella di dare razionalità alla fede e concretezza alla lezione evangelica. La sua storia, infatti, si è svolta nel binomio di una cultura cattolicesimo-democratica» – ha concluso Santoro.