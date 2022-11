Sottoscritto il 30 Novermbre per il 15esimo anniversario della scomparsa di Adriano Lombardi "capitano coraggioso"

Il movimento “Insieme per Avellino e l’Irpinia” e il “M.I.D.” (Movimento Italiano Disabili) sono felici di aver sottoscritto un protocollo d’intesa con l’obiettivo di impedire il sorgere e la diffusione di nuove barriere culturali e fisiche anche e soprattutto attraverso tutte quelle azioni quotidiane mirate a tramandare una cultura diffusa della pari opportunità, stimolando gli organi preposti e vigilando sugli stessi affinchè garantiscano la normativa esistente.

E’ fondamentale la promozione di tutti quei progetti atti a favorire il reinserimento delle persone affette da disabilità nel mondo lavorativo e poter partecipare ad attività di vario livello. Organizzando sinergicamente giornate a tema sulle “buone pratiche” con eventi di promozione e coinvolgimento di forze sociali, istituzioni e cittadini per una presa di coscienza di tali problematiche.

“Abbiamo voluto sottoscrivere questo protocollo simbolicamente in questo giorno, il 30 Novembre, che è il 15esimo anniversario della scomparsa di Adriano Lombardi, “capitano coraggioso” dell’Avellino calcio, e colpito da SLA (Sclerosi Laterale Amiotrofica), una malattia invalidante per la quale ancora oggi la ricerca prova a limitarla/debellarla”. Affermano i referenti di Insieme per Avellino e l’Irpinia – M.I.D. (Movimento Italiano Disabili)