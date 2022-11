Servizi di lancio dei satelliti Copernicus

L’UE ha compiuto ieri un altro passo importante verso il conseguimento degli obiettivi del programma spaziale 2021-2027 firmando un nuovo contratto con la società Arianespace per i servizi di lancio dei satelliti Sentinel di Copernicus.

Tra il 2023 e il 2026 Arianespace effettuerà sei lanci Vega-C per Copernicus, il programma di osservazione della Terra dell’Unione europea. La firma del contratto segna una pietra miliare nel lavoro attualmente svolto dall’UE per diventare un cliente strategico a livello di acquisizione dei servizi di lancio dell’UE, rafforzare la propria sovranità tecnologica e assicurarsi un accesso allo spazio autonomo, affidabile ed efficace sotto il profilo dei costi.

I servizi e i dati di osservazione della Terra forniti da Copernicus sono essenziali nella vita quotidiana degli europei. L’UE dispone già di una costellazione di sette satelliti Sentinel operativi nell’ambito del programma Copernicus (Sentinel-1A, Sentinel-2A e 2B, Sentinel-3A e 3B, Sentinel-5P e Sentinel-6A), che contribuiscono alla raccolta di dati e servizi preziosi per un’ampia gamma di applicazioni quotidiane, dall’agricoltura alla risposta alle crisi, ma anche per la lotta contro i cambiamenti climatici, per citarne alcune.

Il contratto con Arianespace soddisferà le esigenze del servizio di lancio con Vega-C per i prossimi cinque anni. Un comunicato stampa è disponibile qui.