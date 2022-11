Disegni e modelli industriali più rapidi, meno costosi e più prevedibili

La Commissione pubblica le norme rivedute che renderanno meno costosa e più rapida e prevedibile la protezione dei disegni e modelli industriali nell’UE. Proteggere disegni e modelli registrati sarà più accessibile e conveniente, in particolare per i singoli autori e le PMI, in quanto le nuove norme faciliteranno, ad esempio, la presentazione delle domande di registrazione e ridurranno le tasse da pagare per i primi dieci anni di protezione.

Le procedure armonizzate contribuiranno a stabilire condizioni di parità per le imprese in tutta Europa. Sarà garantita una maggiore complementarietà tra le norme dell’UE e quelle nazionali, ad esempio per quanto riguarda i requisiti per la registrazione o la semplificazione delle norme per la dichiarazione di nullità di un disegno registrato.

Allo stesso tempo viene introdotto anche un approccio più equilibrato alla protezione dei disegni e modelli, garantendo che questi possano essere riprodotti per i pezzi di ricambio in modo da offrire ai consumatori una scelta più ampia per la riparazione di prodotti complessi, come le automobili.

Le norme rivedute permettono di modernizzare il quadro in materia di disegni e modelli in vigore e contribuiranno a migliorare le condizioni che consentono alle imprese di innovare. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa.