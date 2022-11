Nuove idee per la rinascita della città

Oggi, presso la Chiesa del Carmine ad Avellino si è svolta l’assemblea aperta, organizzata da “Si può” per un momento di riflessione e confronto per costruire un’idea alternativa riguardo la rinascita della città di Avellino: «È un primo incontro che abbiamo convocato, invitando i rappresentanti delle forze politiche e di alcune associazioni che si stanno rendendo attive in città e che lo hanno fatto in tempi precedenti» - ha dichiarato Giancarlo Giordano – «Lo facciamo per ricostruire un fronte, che ci ha visto divisi, soprattutto in occasione delle elezioni che hanno visto prevalere il fronte di Festa» – ha aggiunto Giordano – «Questa città ha bisogno di idee e di guardare al futuro; d’altra parte, non può essere soffocata da una qualità della vita che peggiora ogni giorno di più».

Sugli argomenti che riguardano la città: «La lista sarebbe lunga. Dobbiamo effettuare uno sforzo di tipo programmatico che ci porti all’individuazione di quattro macro aree: urbanistica e lavori pubblici, ambiente, servizi e, in ultimo, ma non per importanza, la cultura» – ha ribadito Giordano – «Pensiamo si possa partire da questa traccia, la avanzeremo a chi verrà in questa assemblea. L’idea è quella di ridare fiato alla politica. Alcune cose vanno salvaguardate e questo è un primo passo che va in questa direzione» - ha concluso Giordano.