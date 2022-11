A favore dell'ambiente e dell'azione per il clima

Oggi la Commissione ha approvato oltre 380 milioni di € di finanziamenti da destinare a 168 nuovi progetti in tutta Europa nell’ambito del programma LIFE a favore dell’ambiente e dell’azione per il clima. Al centro del Green Deal europeo, i progetti LIFE possono aiutare l’UE a diventare climaticamente neutra entro il 2050 e a raggiungere gli obiettivi in materia di clima, energia e ambiente. Sostengono la biodiversità, il ripristino della natura e un’economia circolare, contribuendo nel contempo alla transizione verso l’energia pulita in tutto il continente.

È un aumento del 27% rispetto ai finanziamenti dell’anno scorso, che mobiliterà un investimento totale di oltre 562 milioni di €. I progetti di quasi tutti i paesi dell’UE beneficeranno del finanziamento suddetto nell’ambito dei quattro temi (sottoprogrammi): natura e biodiversità; economia circolare e qualità della vita; mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; transizione all’energia pulita.

Progetti in materia di biodiversità, economia circolare, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici ed energia pulita

Un progetto naturalistico migliorerà la gestione della biodiversità a livello urbano a Tartu (Estonia), Aarhus (Danimarca) e Riga (Lettonia) per ripristinare la connettività e migliorare la salute degli ecosistemi. Le misure previste comprendono il ripristino degli habitat e il coinvolgimento delle comunità a partecipare ai lavori di conservazione e ripristino in queste città.

Per promuovere un’economia più circolare, un progetto spagnolo promuoverà trattori ibridi e completamente elettrici per l’uso nei vigneti e nei frutteti e l’elettrificazione delle macchine di supporto. Servirà a dimostrare che è possibile ridurre il consumo di carburante del 45% e l’uso di olio lubrificante del 30%. In Italia, un progetto mira a sviluppare un nuovo modello commerciale dell’economia circolare basato sulla raccolta, la cernita e il riciclaggio delle calzature utilizzate all’aperto da cui ottenere materie prime secondarie per fabbricare nuove calzature di qualità.

Sostenendo l’adattamento ai cambiamenti climatici nel settore agricolo, un progetto cipriota e greco svilupperà e promuoverà tecniche innovative per ridurre i rischi associati alla desertificazione, alle pratiche agricole non sostenibili e agli incendi boschivi. In Lettonia e in Finlandia un progetto attuerà misure di mitigazione dei cambiamenti climatici nelle torbiere. Indicherà strumenti innovativi per monitorare le emissioni di gas a effetto serra e il ripristino delle torbiere, compresi il telerilevamento e la modellizzazione.

Per quanto riguarda la transizione verso l’energia pulita, sette progetti istituiranno 16 nuovi sportelli unici che agevoleranno la ristrutturazione energetica di migliaia di proprietari di abitazioni in cinque paesi dell’UE. Tre progetti aiuteranno le famiglie a ridurre le bollette energetiche attraverso la ristrutturazione energetica dei distretti vulnerabili e tabelle di marcia su misura per le ristrutturazioni nell’Europa meridionale e orientale. Sei progetti stimoleranno le comunità energetiche a livello locale e regionale a investire nella transizione energetica. Parteciperanno inoltre a progetti di efficienza energetica e di produzione di energia rinnovabile, compresi il riscaldamento e il raffrescamento delle comunità in tutta Europa.

Nuovi progetti nell’ambito dei 380 milioni di € di finanziamenti unionali

Natura e biodiversità

Uccelli Habitat strategia dell’UE sulla biodiversità per il 2030 legge sul ripristino della natura 27 progetti su natura e biodiversità contribuiranno a proteggere la biodiversità in Europa e a sostenere l’attuazione delle direttive, dellae della proposta di. La dotazione di bilancio complessiva è di 195 milioni di €, cui l’UE contribuirà con circa 127 milioni.

piano d’azione per l’economia circolare . 38 progetti su ambiente e uso efficiente delle risorse contribuiranno a ripristinare l’ambiente e a sviluppare tecnologie a sostegno delMobiliteranno 144 milioni di €, di cui 86 milioni messi a disposizione dall’UE.

I 7 progetti relativi alla governance in materia di ambiente sensibilizzeranno su questioni ambientali quali la perdita di biodiversità e l’inquinamento atmosferico e metteranno a disposizione delle autorità pubbliche strumenti per promuovere, monitorare e far rispettare la normativa ambientale dell’UE. La dotazione di bilancio complessiva di questi progetti supera i 10 milioni di €, di cui oltre 6 milioni provenienti dall’UE.

Azione per il clima

normativa dell’UE sul clima strategia di adattamento ai cambiamenti climatici In totale, 30 progetti LIFE, per un valore di circa 114 milioni di €, contribuiranno all’attuazione dellae dellaincoraggiando la transizione verso un’economia climaticamente neutra, efficiente sotto il profilo energetico, basata sulle energie rinnovabili e resiliente. 11 progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici contribuiranno a ridurre le emissioni di gas a effetto serra attraverso una gestione sostenibile dei terreni, delle foreste e del mare; soluzioni innovative in materia di energia pulita; sostituzione e riutilizzo dei gas fluorurati a effetto serra. Mobiliteranno circa 50 milioni di €, di cui 30 milioni messi a disposizione dall’UE;

13 progetti di adattamento ai cambiamenti climatici aiuteranno le città e le regioni ad adattarsi ai cambiamenti climatici; a sostenere soluzioni di adattamento ai cambiamenti climatici nell’agricoltura, nelle foreste e nella gestione delle risorse idriche; a migliorare la resilienza delle infrastrutture e degli edifici; e a sostenere soluzioni sostenibili basate sulla natura nelle città e nei paesaggi. Mobiliteranno circa 52 milioni di €, di cui oltre 30 milioni provenienti dai fondi dell’UE;

6 progetti LIFE di governance e informazione in materia di clima miglioreranno la governance climatica e informeranno il pubblico e le parti interessate in merito ai cambiamenti climatici. Il bilancio totale ammonta a circa 12 milioni di €, cui l’UE contribuisce con oltre 7 milioni di €.

Energia pulita

piano REPowerEU pacchetto “Pronti per il 55 %” obiettivi generali dell’Unione dell’energia 67 progetti saranno dedicati a migliorare condizioni di mercato e normative nell’UE favorevoli alla transizione verso l’energia pulita, segnatamente promuovendo e diffondendo soluzioni di efficienza energetica e di energie rinnovabili su piccola scala. La dotazione di bilancio complessiva è di oltre 100 milioni di €, cui l’UE contribuirà con circa 96 milioni. Tali progetti sostengono le politiche in materia di energie rinnovabili ed efficienza energetica definite nele nel, nonché gli

