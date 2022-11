“Occasioni mancate”, il nuovo libro di Agostino Pelullo

Pelullo: "Non facciamo mai tesoro dell’esperienze passate"

Questo pomeriggio, presso il Circolo della Stampa di Avellino, è stato presentato il nuovo libro di Agostino Pelullo dal titolo “Occasioni mancate”, un evento organizzato dalla Cgil di Avellino per la commemorazione del sisma che ha colpito l’Irpinia il 23 novembre 1980: «Purtroppo, prendo atto che a 42 anni di distanza non facciamo mai tesoro dell’esperienze passate, in particolar modo per le catastrofi naturali» – ha esordito Agostino Pelullo, autore del libro, il quale ha voluto sottolineare come le risorse economiche giunte in Irpinia dopo il terremoto, siano state mal investite, così come le risorse naturali presenti nei nostri territori: «Partendo dallo studio di Bisaccia, paese mai realmente danneggiato dal sisma, nel senso che non ci furono vittime, si va ad analizzare la spesa di quelli che vengono definiti beni in sé e, quindi, lo spreco pubblico» - ha aggiunto Pelullo.

«Poi, ci sono le occasioni mancate: siamo ricchi di insediamenti eolici e mi sono sforzato di indirizzare questo processo a qualcosa che potesse essere utile alle comunità dell’Alta Irpinia. Non solo non ci sono riuscito, ma sembra che gli amministratori siano interessati a qualcos’altro – ha ribadito l’autore, sottolineando il potenziale che questi territori hanno in ambito economico e turistico: «Eppure, queste comunità possono rappresentare un esempio di accoglienza e di generazione di fonti rinnovabili» - ha aggiunto Pelullo – «In questi territori, ci può essere ancora una possibilità di sviluppo locale, fondato sulle risorse endogene. Su questa scia, si può lavorare ancora tanto, soprattutto sui piccoli luoghi come attrattivi di un turismo sostenibile» – ha concluso Pelullo.