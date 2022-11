Maltempo: l’Irpinia intera colpita da una forte perturbazione

Gli interventi ad Avellino e provincia

I vigili del fuoco di Avellino dalla notte scorsa sono stati impegnati in più di 100 interventi di soccorso riguardanti forte maltempo che ha interessato l’intera provincia di Avellino e solamente nel capoluogo sono stati più di 30.

Gli interventi hanno riguardato soprattutto allagamenti, infiltrazioni d’acqua e rami ed alberi sulla caduti sulla sede stradale; oltre, come nel caso del centro commerciale di Lioni, coperture divelte, comignoli pericolanti, pali telefonici e lampioni caduti in strada.

In centro città, i Vigili sono intervenuti:

-per danni d’acqua in Via Terminio;

-per la caduta di un palo della pubblica illuminazione in Via Lorenzo Ferrante;

-per danni d’acqua in Via Michele Giustiniano e Contrada Quattrograne;

-per il recupero di tre autovetture impantanate rispettivamente in Via Antonio Ammaturo, in Via Francesco Scandone e Contrada Moretta;

-per il recupero di un veicolo in Via Francesco Scandone;

-per alberi caduti in Via Antonio Annarumma, in Via Roma, in Via Luigi Imbimbo, in Contrada Cesine, in Contrada Tufaruole, in Via Aurelio Nicolodi, in Via Francesco Antonio Capone, nelle Contrade Pennini, San Tommaso e Archi, e in Via Cupamacchia dove due squadre con l’ausilio dell’autogru hanno rimosso un pezzo di tronco caduto;

-infiltrazioni d’acqua in Contrada Liguorini;

- al Parco Castagno di San Francesco a causa di un allagamento;

-per caduta intonaci e cornicioni pericolanti in Via Ammiraglio Greogorio Ronca;

-per dissesto statico di elementi costruttivi in Piazza Castello;

-per il tetto divelto di una scuola di Mercogliano.

Nel resto della provincia tanti sono stati gli allagamenti soprattutto a Lioni, Montella, Grottaminarda e ancora molti altri, circa 30, sono gli interventi da espletare- Il dispositivo di soccorso è stato rafforzato con ulteriori due squadre e personale chiamato a casa e tutte le sedi distaccate stanno lavorando ininterrotamente per far fronte all’emergenza.

L’allerta meteo durerà fino alle 00:00