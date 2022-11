Oltre al deferimento in stato di libertà all'uomo è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Avellino hanno denunciato un trentenne, di origine asiatica e residente in provincia di Benevento, per “Guida sotto l’influenza di alcool”. In orario notturno, la pattuglia è intervenuta a Mercogliano, a seguito di segnalazione di un incidente stradale: il conducente di un BMW (unico veicolo coinvolto nel sinistro), perso il controllo del SUV, aveva impattato contro la pensilina della fermata del bus di via Nazionale. All’esito di specifiche analisi, l’automobilista è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida. Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, al 30enne è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo.

Ancora una volta i Carabinieri consigliano di:

- non mettersi alla guida dopo aver assunto alcool. La risposta all’assunzione di alcool varia da soggetto a soggetto e anche per la stessa persona in base al suo stato nell’arco delle 24 ore o alla contemporanea assunzione di medicinali;

- guidare con prudenza;

- in caso di bisogno rivolgersi al “112”, Numero Unico Europeo per le Emergenze.