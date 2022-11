l’UE celebra il quinto anniversario del pilastro europeo dei diritti sociali

Il patto per le competenze è una piattaforma unica di cooperazione che riunisce organizzazioni pubbliche e private come imprese, erogatori di formazione e camere di commercio, che si impegnano a presentare offerte di formazione concrete per i lavoratori in tutta Europa. Oggi conta 1 000 membri e ha già raccolto impegni per contribuire alla formazione di 6 milioni di persone. Il patto è un elemento centrale dell’ agenda per le competenze per l’Europa