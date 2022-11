Raccolta per aiutare i bambini in povertà sanitaria

“M:I.D. Coordinamento Regione Campania e Puglia in sostegno all’iniziativa “In farmacia per i bambini”, iniziativa della Fondazione Francesca Rava per aiutare i bambini in povertà sanitaria, in collaborazione con l’Associazione Goccia nel Mare Onlus di Avellino, quest’ultima in rete proprio col M.I.D. Coordinamento Regione Campania insieme a Movimento della Vita.

Anche il M.I.D. Coordinamento Regione Campania e Puglia Movimento Italiano Disabili in campo insieme all’Associazione Goccia nel Mare Onlus e a Movimento della Vita per sostenere l’iniziativa indetta dalla fondazione Francesca Rava sul territorio di Avellino e provincia, difatti Il Coordinamento del M.I.D. Venerdi 18 Novembre sarà presente insieme ai volontari dell’Associazione Goccia nel Mare Onlus, del Movimento della Vita e al Cif Provinciale di Avellino (Centro Italiano Femminile), tutti insieme impegnati nella raccolta di farmaci e dispositivi baby care da donare ai bambini in difficoltà.

Noi del M.I.D. auspichiamo che all’iniziativa in oggetto partecipano anche tutti i nostri associati, simpatizzanti e tesserati, oltre a tutti i cittadini che invitiamo a prendere parte all’iniziativa e che vorranno mostrare la loro sensibilità e vicinanza ai bambini in povertà sanitaria destinatari della raccolta, a cui andranno in donazione i presidi raccolti.

Le farmacie che hanno aderito all’iniziativa e che accoglieranno i volontari che saranno impiegati per l’iniziativa sono e i cittadini che vorranno dal profondo del loro cuore donare sono :

Farmacia Tulimiero snc

VIA CIRCUMVALLAZIONE 150, AVELLINO, 83100 AV

FARMACIA PAVONE FARETRA SAS Apoteca Natura Di MASSIMO FARETRA

VIA ENRICO CAPOZZI 37, AVELLINO, 83100 AV

Farmacia Forte dr.ssa silvia sas

Via Francesco Tedesco 347, AVELLINO, 83100 AV

Farmacia Tanga dott. Rocco srl

Via Nazionale Alvanella 165, MONTEFORTE IRPINO, 83024 AV

Farmacia De Chiara SasENTE: Associazione Goccia Nel mare

VIA FELICE DE STEFANO 4, SOLOFRA, 83029 AV

Come Coordinamento Regione Campania e Puglia, i rispettivi Coordinatori Regionali Giovanni Esposito e Raffaele Bentivoglio anche Nazionale Welfare del M.I.D., affermano che saranno sempre vicini, in supporto e a sostegno di iniziative del genere che oltre ad essere lodevoli sono necessarie e utili a contrasto della povertà, ma anche a fronteggiare la forte crisi economica e sociale di questi ultimi tempi che sta davvero mettendo in difficoltà oltre che in ginocchio tante famiglie, una crisi questa che stiamo vivendo a cui i nostri rappresentanti del popolo purtroppo non riescono a trovare e concretizzare oltre a non volere risoluzioni immediate”.