Ieri la Commissione ha premiato le innovazioni europee più promettenti scaturite dai progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’UE.

La tedesca NVision Imaging Technologies ha ricevuto il premio “Innovation Radar Prize 2022” per la sua “Risonanza magnetica metabolica cellulare”, che dimostra come la tecnologia quantistica possa migliorare in modo significativo le funzionalità della risonanza magnetica nel rilevare l’efficacia dei trattamenti medici agli stadi iniziali.

I vincitori sono stati selezionati anche in altre tre categorie: la romena Svelte ha vinto il premio “Green and Green for Innovation on sustainability” per il progetto di innovazione nel settore della progettazione e della costruzione di edifici; la belga Innovation Sprint ha vinto nella categoria “Disruptive Health” per i progetti dedicati al benessere con la sua soluzione clinica digitale che si è dimostrata superiore ai trattamenti tradizionali; infine, nella categoria “Kickstarter”, che vede alla ribalta innovazioni ad alto potenziale ancora nelle prime fasi di sviluppo, ma con una strategia di commercializzazione già convincente, si è affermata l’Università politecnica di Madrid (Spagna), con la tecnologia delle batterie termofotovoltaiche, una soluzione efficiente sotto il profilo dei costi per immagazzinare grandi quantità di energia su lunghi periodi di tempo.

Durante l’evento annuale dell’“Innovation Radar”, tenutosi ieri, 12 finalisti di tutta Europa hanno presentato a una giuria di investitori i progetti di commercializzazione con le innovazioni rivoluzionarie finanziate dall’UE. L’Innovation Radar è l’iniziativa della Commissione volta a facilitare la scoperta delle innovazioni che emergono dai progetti di ricerca e innovazione finanziati dall’UE nell’ambito di “Orizzonte 2020” e “Orizzonte Europa”, i maggiori programmi di ricerca a finanziamento pubblico al mondo, e il programma “LIFE”.

