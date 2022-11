Al via i laboratori di Natale

Prendono il via sabato 19 novembre a Palazzo Portoghesi in Piazza Vittoria, i Laboratori di Natale nell’ambito dell’edizione invernale del “Junior Camp”.

L’appuntamento è alle ore 16,00 con il laboratorio “Candy Elf” dedicato ai bambini più piccoli (4 anni) e a seguire, dalle ore 18,00 alle ore 19,30 il secondo gruppo (5 anni). Si prosegue domenica 20 novembre con il Laboratorio “Cooky Elf” (bambini di 6 anni) con gli stessi orari: primo gruppo dalle ore 16,00 alle 17,30, secondo gruppo dalle 18,00 alle 19,30 e così via, ogni fine settimana, con gruppi di diverse età, sino a domenica 4 dicembre. I genitori saranno informati del calendario dai Volontari del Servizio Civile telefonicamente.

Tanti i bambini iscritti, dunque le attività che si ispirano alla laboriosità degli Elfi e sono a cura dell’Associazione “Arteologica”, sono stati organizzati per fasce d’età: 4 e 5 anni “Candy Elf”; 6 e 7 anni “Cooky Elf”; 8, 9 e 10 anni “Cake Elf”; 11, 12 e 13 anni “Choco Elf”.

Il laboratorio natalizio sarà completamente gratuito ed è stato aperto a tutti attraverso un Avviso pubblico da parte del Comune di Grottaminarda in attuazione dell’articolo 39 del D.L. 21/6/2022 n. 73 (convertito nella legge 4 agosto 2022 n. 122): “Finanziamento per favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa”. La finalità dell’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Marcantonio Spera è quella di far vivere con spensieratezza, creatività e socializzazione, il periodo prenatalizio a tutti i bambini.

«Abbiamo deciso di riproporre il “Junior Camp” ma in una versione invernale perché ciò che desideriamo in queste feste ed in generale, è coinvolgere quanto più possibile la comunità grottese attraverso eventi aggregativi e formativi – spiega l’Assessora all’Istruzione ed alle Politiche Giovanili, Marilisa Grillo – Per poter realizzare tutto ciò ci siamo rivolti alle associazioni presenti sul luogo perché il nostro intento principale è quello di creare un senso di appartenenza e sentimento collettivo che veda protagonista l’intera comunità affinché possa sentirsi come un’unica e grande famiglia.

Le attività che abbiamo programmato sono rivolte in modo particolare ai più piccoli perché hanno bisogno di scoprire e comprendere il senso della socialità che gli è stato tolto negli anni precedenti.

Il nostro è un modo per regalare giornate spensierate attraverso attività formative che possano diventare un bagaglio culturale e di arricchimento personale.

Riscoprire la bellezza di trascorrere del tempo sano insieme, fatto di sorrisi e di scambio culturale è necessario».

Questo il calendario dettagliato dei laboratori:

Sabato 19 novembre: Laboratorio Candy Elf (bambini 4 e 5 anni)

primo gruppo (4 anni) dalle ore 16,00 alle ore 17,30

secondo gruppo (5 anni) dalle ore 18,00 alle ore 19,30

Domenica 20 novembre: Laboratorio Cooky Elf (bambini 6 anni)

primo gruppo dalle ore 16,00 alle ore 17,30

secondo gruppo dalle ore 18,00 alle ore 19,30

Sabato 26 novembre: Laboratori Cooky Elf e Cake Elf (7 e 9 anni)

primo gruppo (7 anni) dalle ore 16,00 alle ore 17,30

secondo gruppo (9 anni) dalle ore 18,00 alle ore 19,30

Domenica 27 novembre: Laboratorio Cake Elf (bambini 8 anni)

primo gruppo dalle ore 16,00 alle ore 17,30

secondo gruppo dalle ore 18,00 alle ore 19,30

Sabato 3 dicembre: Laboratori Cake Elf e Choco Elf (bambini 10 e 11 anni)

primo gruppo (10 anni) dalle ore 16,00 alle ore 17,30

secondo gruppo (11 anni) dalle ore 18,00 alle ore 19,30

Domenica 4 dicembre: Laboratorio Choco Elf (bambini 12 e 13 anni)

dalle ore 17,00 alle ore 18,30