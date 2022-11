Con focus su biodiversità, ristorazione e turismo

E’ in programma per domani, giovedì 17 novembre, con inizio alle ore 17.00, presso l’Aula Consiliare del Comune di Torella dei Lombardi, il seminario divulgativo dal titolo “Il progetto ABC e l’Accordo di Rete per la messa in rete e connessione RGV, aziende, imprese, ristorazione e turismo”.

Il progetto ABC, dedicato alle biodiversità della Campania, è finanziato dalla misura 10 del PSR Campania 2014/2020. I principali obiettivi generali del progetto sono quelli di mettere in sicurezza e implementare le conoscenze sulle Risorse genetiche vegetali (RGV) erbacee campane, assicurando la loro moltiplicazione e conservazione e la caratterizzazione, a più livelli, delle varietà locali più diffuse e oggetto di percorsi di valorizzazione. Inoltre, con il progetto si intende favorire il più possibile la diffusione delle conoscenze storiche e tecniche sulle RGV erbacee campane e la circolazione delle loro sementi tra gli imprenditori agricoli attraverso l’adozione di svariati strumenti opportunamente integrati tra loro. Infine, un altro obiettivo generale del progetto è quello di sensibilizzare il mondo politico e tutti gli steakholder della biodiversità, sull’importanza della corretta conservazione e gestione della biodiversita’ vegetale di interesse agrario.

Dopo i saluti di Amado Delli Gatti, sindaco di Torella dei Lombardi, sono previsti gli interventi di Massimo Zaccardelli, Catello Pane, Enrica De Falco, Maria Lucia Raiola, Peppino Beatrice, Giancarlo Caiazzo, Giovanni Biancaniello, Giuseppe Salzarulo, Michele Minieri, Filippo Bellofatto, Maria Tortoriello, Rosario Concilio, Francesca Rullo, Vincenzo Parziale, Samuele Bellofatto, Sabino Colucci e Rosa Pepe. Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Petracca, vice presidente della Commissione Agricoltura della Regione Campania, e a Nicola Caputo, assessore all’agricoltura della Regione Campania.