Il prospetto con le vie interessate

Il Comune di Ariano Irpino ha ricevuto un avviso di interruzione di energia elettrica per giovedì 17 novembre 2022 dalle ore 9,00 alle ore 17,00, da parte di e-distribuzione per effettuare lavori sugli impianti.

Giovedì 17 novembre 2022 dalle ore 09:00 alle ore 16:45

Comune di ARIANO IRPINO Le vie interessate (intervalli del civici “da” “a” raggruppati per pari e/o dispari) sono:

• con s croce 3, 7. 21, 31, 5b, da 6 a 8, da 20 a 22, 2b, 4a, 6b, 22a, sn, cant

• con ponnola 11, 1/m, Ila, 10, da 16 a 18,16a, 26/a, p26, sn, cant

• con candito 5, da 17 a 23, 27, 17b, di9, 18, 22, 28, 28a, sn

• con vitone da 25 a 27,15b, 14, 20, da 26 a 28, sn

• con festola 9, 13, 33a, 33b, 12, 8b, sn, cant

• con ponnola 33, sn, cant

• con montetrecalli d4

• V variante sn, snc

• con loreto sn

Giovedì 17 novembre 2022 dalle ore 13:00 alle ore 17:00

Comune di ARIANO IRPINO Le vie interessate (intervalli dei civici “da” “a” raggruppati per par! e/o dìspari) sono:

•con torana da 93 a 109, da 117 a 119, da 125a 127, da 92 a 96. da 100a 104. da 108 a 114, 120, 126, sn

• con cardito So, So. da 2 a 6, da 52 a 54. 4a. 6b. 6g, 6da, d12. 52b. sn, cant

• V cardlto da 2 a 4, 128,4b, sn

• v calvario sn