Sessioni dedicate alle ultime tendenze del commercio elettronico e delle nuove tecnologie

Oggi la Commissione europea darà il via alla settimana internazionale della sicurezza dei prodotti 2022.

Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, che inaugurerà l’evento questo pomeriggio, ha dichiarato: “La digitalizzazione è diventata sempre più un solido catalizzatore per lo sviluppo economico, ma dobbiamo stare al passo con questa tendenza in rapida evoluzione, in modo che i consumatori dell’UE non diventino vittime di truffe e prodotti pericolosi. In questo modo possiamo anche garantire che i consumatori traggano vantaggio da tali sviluppi. L’evento di quest’anno è un’ottima occasione per riunire un’ampia gamma di iniziative volte a rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza dei prodotti, indipendentemente dalla loro natura e dal luogo in cui sono fabbricati e venduti”.

Il Commissario Reynders, insieme al Presidente della Commissione statunitense per la sicurezza dei prodotti di consumo, Alexander Hoehn-Saric, ragguaglierà inoltre sui primi risultati del dialogo informale tra UE e USA sulla sicurezza dei prodotti di consumo.

Il 16 e 17 novembre sono previste alcune sessioni dedicate alle ultime tendenze del commercio elettronico e delle nuove tecnologie, sia in termini di nuovi rischi che di opportunità per un’applicazione più efficace della sicurezza dei prodotti. All’ordine del giorno anche il ruolo dei giovani e della società civile, nonché l’impatto del genere sulla sicurezza dei prodotti. Durante l’evento si svolgerà anche il simposio internazionale dell’Organizzazione internazionale per la salute e la sicurezza dei prodotti di consumo, sotto il motto “Ridefinire i concetti chiave della sicurezza dei prodotti”.

Le varie sessioni possono essere seguite online registrandosi qui; le registrazioni saranno inoltre rese disponibili.