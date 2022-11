Più di cento partecipanti provenienti da 90 organizzazioni e imprese

Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha pronunciato oggi un discorso di apertura alla prima assemblea generale dell’Alleanza per l’aviazione a emissioni zero (AZEA). Più di cento partecipanti provenienti da 90 organizzazioni e imprese del settore aeronautico partecipano a questa prima assemblea generale, ospitata da Eurocontrol.

La Commissione presenterà diversi temi da sviluppare nell’ambito di gruppi di lavoro, tra cui le infrastrutture aeroportuali, i requisiti energetici per l’idrogeno e gli aeromobili elettrici, la certificazione, la standardizzazione, le esigenze normative, le considerazioni operative e ambientali.

Il Commissario Thierry Breton ha dichiarato: “L’esigenza di poter disporre di aeromobili alimentati a idrogeno ed elettrici non è mai stata pressante come oggi. I nostri ingegneri sono più vicini che mai a realizzare l’obiettivo di volare a emissioni zero e il crescente numero di start-up in questo settore testimonia il dinamismo dell’industria aeronautica. Questo processo funzionerà solo se sarà coinvolto l’intero ecosistema industriale, ed è qui che interviene l’Alleanza. Essa contribuirà infatti a fare avverare tutte le condizioni favorevoli necessarie per il decollo degli aeromobili a emissioni zero: innovazione, investimenti, infrastrutture, regolamentazione.”

L’Alleanza continua a essere aperta a tutte le parti interessate che desiderano diventare membri, compresi gli Stati membri, in quanto svolgono un ruolo chiave nel settore. Le parti interessate possono aderire firmando la dichiarazione dell’Alleanza e compilando il modulo di candidatura, purché soddisfino i criteri di ammissibilità stabiliti nel capitolato d’oneri.

Sarà possibile seguire qui la sessione di apertura dell’Assemblea generale.

Maggiori informazioni sull’Alleanza sono disponibili qui sul sito web dedicato.