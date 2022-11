La dichiarazione della Commissaria Stella Kyriakides

Oggi si celebra la Giornata mondiale del diabete. La Commissaria Stella Kyriakides ha dichiarato:

“Il diabete può colpire tutti, indipendentemente dal contesto, dall’età e dal genere. Oggi nell’UE un adulto su dieci, più di 32 milioni di persone, è diabetico: il doppio rispetto a dieci anni fa.

Il diabete pesa sulle nostre società e sui nostri sistemi sanitari. Aumenta il rischio di sviluppare malattie cardiovascolari potenzialmente pericolose. Sappiamo inoltre che aumenta il rischio di malattia grave per le persone affette da COVID-19. E incide pesantemente sui nostri bilanci sanitari, visto che nel 2019, secondo le stime, il diabete assorbiva il 9% dell’intera spesa sanitaria dell’UE.

Possiamo e dobbiamo dunque fare di più per combattere il diabete. Ad esempio, l’onere del diabete di tipo 2 può essere ridotto mediante interventi che promuovano uno stile di vita più sano, come un’alimentazione sana, l’attività fisica e il non tabagismo.

Sappiamo che il diabete ha un impatto significativo sulla vita quotidiana di molte persone. Questa situazione deve cambiare.”

La dichiarazione completa è disponibile qui.