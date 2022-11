Festa: “Puntiamo al risparmio e al miglioramento del servizio”

Avellino – Oggi, presso Palazzo di Città, si è svolta la conferenza stampa in merito alla proposta dell’amministrazione per la costituzione del Comune di Avellino in SAD.

Infatti, il Capoluogo di provincia si sta muovendo per ottenere una gestione autonoma della raccolta e dello spazzamento dei rifiuti, attraverso la costituzione di una società mista, a maggioranza pubblica ma aperta al privato, attraverso una gara d’appalto: «La gara verso un privato assoluto non ci convince perché il comune deve sempre fungere da garante per la comunità» – ha affermato il sindaco di Avellino Gianluca Festa – «Dunque, andiamo verso la costruzione di un soggetto misto, all’interno del quale il pubblico mantiene la maggioranza delle azioni» – ha aggiunto Festa.

In lista anche il nuovo progetto sui rifiuti il quale necessita, secondo l’amministrazione, proprio della costituzione di una società mista: «Una rivoluzione che abbiamo deciso di effettuare nell’esclusivo interesse della comunità che rappresento. Questa consentirà, fin dal prossimo anno, di risparmiare il 15% sulla Tari e, contestualmente, di avere un miglioramento del servizio dei rifiuti perché una delle cose che viene maggiormente contestata all’amministrazione è la mancanza di pulizia e di spazzini per strada, dunque un’inefficienza del servizio. Per questo, abbiamo deciso con convinzione di organizzare un nostro ambito in città» – ha dichiarato il Primo cittadino.

In merito all’iter procedurale, il sindaco ha affermato: «Non appena possibile daremo mandato per la redazione del bando di gara, dei patti parasociali e del PEF. Spero di poter fare tutto nei prossimi mesi, ovviamente prima ci sarà un passaggio in consiglio comunale perché, oltre ad essere previsto dal TUEL, lo considero opportuno per la delibera ufficiale».

In aggiunta, riguardo i licenziamenti del personale e la frammentazione del servizio, non ci saranno nuove assunzioni: «Puntando al risparmio e a non aumentare i costi di gestione del nuovo soggetto, non ci sarà nessuna assunzione di nuovi dipendenti, allo stesso tempo garantiremo tutti i posti occupazionali agli stessi livelli salariali e lavorativi. Inoltre, non ci sarà frammentazione del servizio. Di fatto, Avellino ha sempre avuto un servizio autonomo ma il problema è che è costoso ed inefficiente» – ha sottolineato Festa.

Non mancheranno i controlli per far sì che l’efficienza del servizio sostenga alti standard: «Il buon esempio parte da noi, dall’amministrazione. Quando c’è un servizio che funziona il cittadino ci pensa due volte a sporcare le strade della città. Sono convinto che i comportamenti scorretti degli ultimi mesi sono proporzionali al funzionamento del servizio. Migliore è il servizio, migliore è la risposta dei cittadini. Ovviamente non mancheranno i controlli e le sanzioni, anche salate, perché è importante che chi sbaglia venga punito» – ha concluso il Primo cittadino.