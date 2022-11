La fuoriuscita dell'acqua ha provocato anche un piccolo allagamento in una abitazione limitrofa

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alla mezzanotte di ieri 8 novembre, è intervenuta nel territorio di Melito Irpino in contrada Quarto Civico, per la rottura della condotta principale dell’Alto Calore. Il personale dei Vigili del Fuoco ha delimitato l’area interessata con la fuoriuscita di acqua alta circa trenta metri e ha chiamato tramite la sala operativa del Comando di via Zingarelli, i tecnici reperibili che hanno provveduto a sezionare a monte e a valle la condotta eliminando la fuoriuscita di acqua, in attesa della riparazione del tubo nella giornata di oggi. La fuoriuscita dell’acqua ha provocato anche un piccolo allagamento in una abitazione limitrofa, subito risolto dai Vigili del Fuoco.