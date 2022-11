Giro d’Italia 2023, sopralluogo di referenti e tecnici in Irpinia insieme al presidente della Provincia

Buonopane: “A breve sottoscriveremo il contratto per le due tappe”

Sopralluogo in Irpinia di referenti e tecnici di Rcs Sport, la media company che organizza il Giro d’Italia. Ad accompagnarli il presidente della Provincia, Rizieri Buonopane. Focus sulle due sedi di tappa dell’edizione 2023 della Corsa Rosa. Primo appuntamento, questa mattina, presso il Comune di Bagnoli Irpino, con il sindaco Filippo Nigro. Poi l’incontro al Municipio di Atripalda, con il primo cittadino Paolo Spagnuolo. Sono state percorse anche varie strade che dovrebbero essere attraversate dai ciclisti quale percorso delle due tappe irpine. Il Lago Laceno sarà l’arrivo della Quarta Tappa il 9 maggio 2023 (tappa Venosa-Laceno 184 km). Dalla Città di Atripalda la partenza della Quinta Tappa il 10 maggio 2023 (tappa Atripalda-Salerno 172 km).

“Nelle prossime settimane – spiega il presidente Buonopane – ci saranno altri incontri per definire il tutto. La Provincia, a breve, sottoscriverà il contratto e il relativo disciplinare per organizzare le due tappe sul nostro territorio. La bozza dell’accordo è praticamente pronta, si stanno definendo solo gli ultimi dettagli. Dopodiché, di concerto con Rcs Sport, istituiremo un Comitato Organizzatore per promuovere una serie di iniziative a corollario delle due tappe, al fine di mettere in vetrina le eccellenze della provincia di Avellino. Con la sigla del contratto l’Amministrazione Provinciale sarà l’unico interlocutore degli organizzatori del 106° Giro d’Italia. Nelle prossime settimane, coinvolgeremo Comuni, associazioni di categoria e stakeholder in questo programma”.