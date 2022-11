Continuano le manifestazioni dei commercianti

Nella mattinata odierna, si è tenuta, dinanzi la Chiesa di San Ciro, una nuova protesta promossa dai commercianti di Avellino.

A causa della crisi economica e dell’aumento dei costi dell’energia elettrica, del gas e delle materie prime, diversi sono i commercianti che continuano a voler far sentire la propria voce. Le problematiche sono numerose e le soluzioni stentano ad arrivare ma, nonostante ciò, le manifestazioni pubbliche continuano.

In aggiunta, questa volta, l’affluenza alla manifestazione è stata nettamente inferiore rispetto a quelle organizzate nel mese precedente: «Non basta tenere abbassate le saracinesche. I commercianti sono scesi in piazza, questa mattina, ma sicuramente non tutti. Molte strade non hanno proprio aderito» – hanno affermato i partecipanti all’evento.