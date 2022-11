Il 7 e l'8 Novembre 2022

Il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis e il Commissario Gentiloni rappresentano la Commissione alla riunione dell’Eurogruppo che avrà luogo oggi a Bruxelles alle 15:00.

I partecipanti procederanno a uno scambio di opinioni sugli ultimi sviluppi economici e sulle prospettive per l’eurozona, a seguito delle presentazioni della Commissione europea e della Banca centrale europea (BCE). Successivamente, dopo una presentazione da parte della Commissione, i Ministri procederanno a uno scambio di opinioni sul quadro generale derivante dai documenti programmatici di bilancio presentati dagli Stati membri.

I Ministri condivideranno le esperienze e le sfide riguardo alle misure adottate a livello nazionale per attenuare l’impatto degli elevati prezzi dell’energia sulle famiglie e sulle imprese vulnerabili. Il Commissario Gentiloni parteciperà alla conferenza stampa al termine della riunione intorno alle 19:30, trasmessa in diretta streaming su EbS+.

Domani, il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis, il Commissario Gentiloni, la Commissaria McGuinness e il Commissario Hahn rappresenteranno la Commissione alla riunione dei Ministri dell’Economia e delle finanze che avrà luogo sempre a Bruxelles alle 10:30.

I Ministri discuteranno dell’attuazione del regolamento Basilea III, che mira a rafforzare la resilienza, la vigilanza e la gestione dei rischi del settore bancario dell’UE. Il Consiglio si adopererà per concordare la sua posizione sulla proposta e terrà inoltre un dibattito sulle parti della direttiva Eurobollo relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di infrastrutture stradali. L’obiettivo è giungere a un accordo politico in materia.

I partecipanti discuteranno delle conseguenze economiche e finanziarie dell’aggressione russa contro l’Ucraina e potranno fornire orientamenti politici sull’attuazione dell’assistenza finanziaria regolare all’Ucraina. Faranno inoltre il punto sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

La Presidenza informerà i Ministri sullo stato di avanzamento delle proposte legislative in corso nel settore dei servizi finanziari; la Commissione li informerà in merito alla legge statunitense sulla riduzione dell’inflazione e all’impatto della nuova legislazione statunitense sull’UE. Il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis rappresenterà la Commissione alla conferenza stampa al termine della riunione, trasmessa in diretta streaming su EbS+.