Denunce, Foglio di Via e segnalazioni per droga

Per il weekend appena trascorso, il Comando Provinciale di Avellino ha predisposto una serie di servizi straordinari finalizzati principalmente al controllo del territorio della Compagnia di Montella, anche in occasione della “38a Sagra della castagna IGP di Montella” che, come ogni anno, ha attirato turisti anche dalle province e regioni limitrofe.

L’impiego maggiore di Carabinieri è stato preordinato lungo le arterie principali che portano in Alta Irpinia, rese sicuramente più caotiche dai numerosi visitatori che hanno partecipato alla kermesse.

L’articolato dispositivo ha permesso di effettuare controlli e perquisizioni, con il risultato di due persone deferite in stato di libertà, due segnalate ai sensi dell’articolo 75 del D.P.R. 309/90 e una proposta per la misura del Foglio di Via Obbligatorio.

In particolare, è stato denunciato per “Guida sotto l’influenza di alcool” un trentenne di Napoli che, fermato a Montella in evidente stato di alterazione psicofisica, all’esito di specifici accertamenti è risultato avere un tasso alcolemico superiore al limite consentito per la guida.

Oltre al deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, all’automobilista è stata ritirata la patente e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo.

Alla medesima Autorità Giudiziaria, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Montella hanno invece denunciato un 40enne di Aquilonia per “Rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a constatare lo stato di ebbrezza”: controllato a Nusco, nonostante l’evidente sintomatologia ha rifiutato l’invito di sottoporsi al test alcolemico.

L’autovettura è stata sottoposta a sequestro.

Anche in questo caso è scattato inoltre il ritiro della patente di guida.

Nel medesimo contesto, i Carabinieri delle Stazioni di Montella e Calabritto hanno segnalato alla competente Autorità Amministrativa due giovani (uno di Lioni e uno della provincia di Salerno) sorpresi in possesso di modiche quantità di stupefacenti.

La droga è stata sequestrata.

Infine, sempre a Montella, in orario notturno, i Carabinieri della locale Stazione hanno proceduto al controllo di un ventenne di Lioni, già noto alle Forze dell’Ordine per reati in materia di stupefacenti, che non è stato in grado di fornire un valido motivo circa la sua presenza in quel comune: dopo gli accertamenti di rito il giovane è stato proposto per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio.