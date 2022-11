Le dichiarazioni del sindaco Festa

Con il passaggio al mese di novembre e le temperature in calo si avvicina l’idea del Natale che, a causa del crisi energetica e le problematiche che i commercianti locali stanno riscontrando, sembra richiedere un’attenta valutazione nell’organizzazione: «Un Natale ecosostenibile ma che rappresenti anche un’opportunità per la comunità e per le attività commerciali» – ha affermato il sindaco di Avellino Gianluca Festa – «Il grande lavoro fatto durante l’estate è sotto gli occhi di tutti. Abbiamo avuto una stagione estiva da 150mila presenze, il tema è comprendere quanto la cifra spesa dal Comune possa rientrare nelle possibilità delle attività commerciali. In estate, per la prima volta i ragazzi sono rimasti in città e questa è stata una preoccupazione in meno per i genitori che non hanno dovuto aspettare fino alle 2 o alle 3 di mattina che tornassero ad Avellino» - ha aggiunto Festa - «Abbiamo aperto nuove attività, non le abbiamo chiuse. Sarà un Natale al risparmio, ma rivolto anche alle attività commerciali, con iniziative molto caratteristiche e suggestive che possano attrarre i cittadini» – ha dichiarato il Primo Cittadino.

«Non possiamo intervenire sulla Tari o erogare contributi. Quello che il Comune invece può fare è attrarre guadagni. Se riusciamo a portare, a Natale, altre 100mila persone, significa che saremmo riusciti a salvare anche le attività commerciali» – ha concluso Festa.