Sono stati deposti fiori sulle tombe dei caduti sul Piave

Riceviamo e pubblichiamo il seguente comunicato stampa:

“Nel giorno di commemorazione dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, il circolo territoriale di Fdi d’Italia Avellino ed il nucleo avellinese di Gioventù Nazionale, hanno scelto celebrare la ricorrenza, onorando la memoria dei militari morti durante la prima guerra mondiale. Sono stati deposti fiori sulle tombe dei caduti sul Piave, figli di questa città e per la prima volta figli di un’Italia unita. Avellino dedicò una parte del nostro cimitero comunale alla sepoltura dei giovani eroi immolatisi per la Patria, ubicata sul lato destro dell’ingresso principale, creando una sorta di sacrario militare. Il degrado del tempo e l’incuria delle amministrazioni stanno deteriorando la memoria di quei luoghi e lo spirito con cui furono realizzati. Il Circolo di Fdi Avellino, tramite il suo commissario, avv. Vincenzo Quintarelli, chiede all’amministrazione comunale di intervenire, restaurando, recuperando ed accorpando le varie tombe in modo da costituire nuovamente una sorta di sacrario militare come originariamente concepito.

Le sepolture di Vittorio Cannaviello, Adlolfo Iandolo, dei fratelli Ciocca, di Giuseppe Pelosi e dei fratelli Urciuoli, tra gli altri, meritano la tutela e la valorizzazione come veri e propri monumenti anche per quello che rappresentano per la città e per la sua storia. Il tutto magari intitolando ai caduti della prima guerra mondiale quel ramo del cimitero storico, dando un senso compiuto alla valorizzazione del luogo. Si confida nell’amministrazione comunale e nella sua operosa sensibilità per ridare dignità a non solo ai nostri eroi della Patria ma all’intera cittadinanza”.