Ariano Irpino (Av) – Intervento dei Vigili del Fuoco

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda, intorno alle ore 17’00 di oggi 30 ottobre, è intervenuta ad Ariano Irpino in contrada Sterda, per soccorrere una anziana donna di 89 anni, la quale intenta a fare dei lavori in campagna in una sua proprietà, è caduta in una vecchia cisterna in disuso profonda circa tre metri.