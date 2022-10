Oggi 28 ottobre alle ore 15.30 in modalità webinar

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Ordine Architetti PPC della provincia di Avellino:

Si svolgerà oggi, 28 ottobre, alle ore 15.30, in modalità webinar l’evento formativo organizzato dall’ordine degli architetti di Avellino in collaborazione con Analist Group dal titolo “Riqualificazione energetica e durevolezza dei materiali”. Apriranno l’incontro con un saluto Erminio Petecca, presidente degli architetti irpini e Giovanni Preziosi, consigliere dell’ordine degli architetti. Relazioneranno i project Trespa: Andrea Zanarella, che illustrerà un progetto internazionale di Trespa con cenni alla storia e dettagli della costruzione e Aurelie Mannella sull’argomento superfici per interni di alta qualità ed elevata durabilità. Modererà l’arch. Vincenzo De Maio. Secondo il consigliere Giovanni Preziosi che haorganizzato l’evento insieme al consigliere Giuseppe Nardiello,

“L’idea è quella di avviare un ciclo di approfondimenti tecnici che interesseranno l’Involucro Edilizio. L’uso del termine Involucro riferito all’edilizia è piuttosto recente, è l’evoluzione della nozione di Chiusura con la quale si comprendevano tutti gli elementi come le pareti, i solai e le coperture, elementi che separavano sostanzialmente l’interno dell’edificio dall’esterno. Nell’architettura contemporanea l’involucro edilizio si identifica come l’intero sistema di chiusura esterno articolato secondo una stratigrafia funzionale e materiale, che potremmo riassumere in funzione ed estetica. Un ciclo di approfondimento che indaga le relazioni con il sistema strutturale e impiantistico e che può essere di ausilio ai progettisti chiamati ad intervenire sia sul patrimonio edilizio esistente che di nuova costruzione. Vedremo come un edificio può essere trasformato nel suo aspetto estetico e “cambiare pelle” elevando il benessere e il comfort abitativo. Cominceremo con il sistema della “Parete Ventilata”, un sistema che unisce prestazione termica ed estetica, elementi che incidono fortemente sul benessere abitativo, sulla riqualificazione Architettonica e Ambientale delle nostre città. Gli interventi di riqualificazione, come ci dicono le esperienze fatte nelle altre città italiane e non solo, possono essere delle vere e proprie leve di Rigenerazione Urbana; vivere nuovamente gli spazi rigenerati, con evidenti miglioramenti nella qualità della vita e nella sfera sociale, economica e ambientale dei nostri quartieri”.

“Abbiamo voluto dedicare una giornata di studio ad un percorso creativo che insegna a progettare edifici, spazi e strutture, a migliorare e restaurare spazi fisici in base alle esigenze di chi ne usufruisce. Questa occasione di approfondimento per i nostri iscritti è frutto della collaborazione dei consiglieri Giovanni Preziosi e Giuseppe Nardiello e della società Trespa leader nel settore delle facciate ventilate”. Lo dichiara il presidente Erminio Petecca.

L’iscrizione potrà essere effettuata, accedendo al link:

https://attendee.gotowebinar.com/register/1321238469492460814