Bramati. "Noi ci riconosciamo in questo calendario"

Questo pomeriggio, al Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, il Comandante, Colonnello Luigi Bramati ha presentato alla stampa locale il Calendario Storico dell’Arma dei Carabinieri 2023, realizzato da un’azienda grafica visionaria, leader nel mondo della comunicazione, ovvero l’Armando Testa Group: «È un calendario storico. Ci sono i simboli della nostra Istituzione e delle nostre uniformi» - ha dichiarato il Colonnello – «Noi ci riconosciamo in questo calendario, nonostante il minimalismo e l’essenzialità delle forme che vi vengono riprodotte e vogliamo proporci in questi termini ai nostri cittadini e a coloro che guardano il calendario» – ha aggiunto Bramati

Quest’anno, la protagonista del Calendario Storico 2023 è la Natura, da sempre tra le priorità assolute dell’Arma. Infatti, impegnata ogni giorno nella difesa delle persone, del pianeta e della prosperità, l’Arma compie quotidianamente un’opera di prevenzione e repressione degli illeciti in materia ambientale e forestale, tutelando il paesaggio, i boschi, la flora e la fauna e contrastando i crimini in materia di rifiuti: «Questo calendario sottolinea come l’ambiente sia al centro dell’attenzione dell’Arma dei Carabinieri. Per ambiente mi riferisco alla sua tutela a trecentosessanta gradi: dalla vigilanza dei parchi e delle aree protette fino alle indagini più complesse sul traffico dei rifiuti o di materiale radiologico» – ha sottolineato il Colonnello.

In un contesto in cui l’ambiente è la risorsa più preziosa da salvaguardare, l’Arma dei Carabiniere è attivamente impegnata nella tutela delle risorse naturali che la nostra terra ha da offrire: «L’Irpinia è paradigmatica per la sua bellezza, per gli aspetti naturali e per le risorse che la caratterizzano. Noi ne siamo consapevoli e sappiamo che la bellezza dell’Irpinia è un bene da tutelare» – ha aggiunto Bramati.

Oltre al Calendario, è stata pubblicata anche l’edizione 2023 dell’Agenda e a completare l’offerta editoriale sono stati aggiunti sia il calendario da tavolo che il Planning da tavolo, anche questo incentrato sulla Natura. Le opere saranno acquistabili tramite Charity Stars www.charitystars.com, piattaforma che si occupa di aste digitali, con obiettivo charity. Il ricavato delle vendite, infatti, verrà devoluto alla struttura complessa di pediatria oncologica dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.