Veronesi: "Scola se lo merita"

Questa mattina, a Palazzo Città, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della prima edizione del premio “Ettore Scola”, che avrà luogo nei giorni di venerdì 28 e sabato 29 ottobre nei locali dell’ex Gil.

Nelle giornate dedicate al celebre regista irpino verranno proiettati film e assegnati importanti riconoscimenti a esponenti illustri del nostro cinema, come al regista Paolo Virzì e a numerosi altri ospiti che parteciperanno alla prima edizione di questa iniziativa.

Le due giornate sono state organizzate sotto la direzione artistica di Giovanni Veronesi, regista italiano di grande successo e che da subito ha dimostrato entusiasmo per questo progetto: «Non sono avvezzo a organizzare queste cose e non sono uno che frequenta i premi in modo particolare, ma ci sono registi come Ettore Scola che si meritano tutto, anche dopo la morte» – ha esordito il regista in videoconferenza – «E’ un dovere rendergli omaggio perché ha creato capolavori che sono pietre miliari per il cinema italiano» – ha continuato Veronesi.

L’istituzione di un premio intitolato a Ettore Scola è stata fortemente voluta dal sindaco Gianluca Festa, che ha voluto rendere omaggio al celebre regista di Trevico: «In Italia non c’era un premio intitolato a Ettore Scola e istituzionalmente mi fa piacere che il sindaco abbia intuito la necessità di avere questo premio. Scola se lo merita. Quando ho chiamato a raccolta amici e colleghi nessuno ha detto di no e tutti si sono liberati da ogni impegno» – ha proseguito Veronesi.

Anche il Primo Cittadino ha partecipato alla conferenza, e ringraziando Veronesi per la sua disponibilità ha ribadito la necessità di intitolare un premio cinematografico al regista irpino: «Era doveroso, da parte della città e dell’Italia intera, intitolare un premio a questo grandissimo regista» – ha esordito Festa – «Ringrazio Giovanni Veronesi perchè quando qualche mese fa l’ho contattato e gli ho parlato di Ettore Scola si è subito appassionato ed entusiasmato. Si è messo all’opera per rendere il premio prestigioso e per far sì che vi partecipassero personaggi di primo piano dello scenario italiano» – ha affermato il sindaco.

Le giornate che verranno saranno ricordate anche per la riapertura del Cinema Eliseo, che da troppi anni è rimasto vittima dell’indifferenza delle amministrazioni precedenti: «Per l’amministrazione, domani sarà un giorno emozionante. La riapertura dell’Eliseo rappresenta una svolta per la comunità» – ha dichiarato il Primo Cittadino – «In vista delle due giornate dedicate ad Ettore Scola, l’amministrazione ha proceduto con l’avvio di una serie di interventi di pulizia per rendere presentabile e usufruibile al pubblico la struttura storica di Via Roma che, da tempo ormai, versa in un triste e ingiustificabile stato di abbandono e degrado sia a causa dell’immobilismo amministrativo sia per colpa di persone prive del tutto di senso civico e di rispetto per il patrimonio cittadino» – ha concluso il sindaco.