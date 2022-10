Campagna per combattere i cambiamenti climatici

La scorsa notte la Commissione europea e la UEFA hanno lanciato un nuovo annuncio televisivo, “Become a fan of saving energy too”, presentato in anteprima durante le partite serali della Champions League. L’annuncio sarà trasmesso in tutta Europa e in altri paesi e raggiungerà potenzialmente oltre 35 milioni di tifosi di calcio per partita nella sola Unione. I tifosi lo vedranno durante la Champions League UEFA maschile e femminile, l’Europa League e altre grandi competizioni. Il video sarà trasmesso anche negli stadi durante le partite, quando annunci pubblicitari a bordo campo promuoveranno il Green Deal europeo.

All’inizio di questo mese la Commissione ha rinnovato il partenariato di lunga data con la UEFA, definendo una tabella di marcia per gli sforzi congiunti fino al 2025 volti a sfruttare il calcio come forza di cambiamento positivo in tutta Europa. La collaborazione continuerà a concentrarsi sulle principali priorità dell’UE, quali l’azione per il clima, l’uguaglianza per tutti e l’inclusione sociale.

Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, ha dichiarato: “L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ha scatenato una crisi energetica avvertita in Europa e nel mondo. I prossimi inverni saranno difficili, ma abbiamo ciò che serve per affrontare questa sfida. Gesti semplici, come quelli che vediamo nel video, possono fare una grande differenza: se tutti abbassiamo il riscaldamento di 1°C, possiamo risparmiare 10 miliardi di metri cubi di gas. Il risparmio energetico è importantissimo anche nella lotta contro la crisi climatica. Alla fine è necessario uno sforzo collettivo: se tutti contribuiamo, affronteremo i prossimi inverni e saremo pronti per un futuro più verde. Risparmiare energia è una grande tattica: dannosa per Putin, buona per il clima”.

Per maggiori informazioni sul partenariato, consultare il sito web della Commissione qui. Il video può essere visualizzato qui.