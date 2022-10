Per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina

La Commissione europea continua la consultazione degli Stati membri in merito alla proroga e alla modifica del quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato per sostenere l’economia nel contesto della guerra della Russia contro l’Ucraina, adottato dalla Commissione il 23 marzo 2022 e già modificato il 20 luglio 2022. La consultazione fa seguito a una precedente iniziata il 5 ottobre 2022.

Tenendo conto dei riscontri già ricevuti dagli Stati membri e alla luce del recente regolamento relativla Commissione consulta gli Stati membri in merito alla proroga e modifica del quadro temporaneo di crisio a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia (Regolamento (UE) 2022/1854) e della proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento di emergenza, la Commissione sta ora consultando ulteriormente gli Stati membri, in particolare in merito a possibili modifiche riguardanti: i) una modifica mirata per ampliare la possibilità per gli Stati membri di fornire garanzie pubbliche, affinché le imprese del settore energetico possano coprire le garanzie finanziarie per le loro attività di scambio alla luce degli attuali prezzi di mercato e della volatilità di quest’ultimo; e ii) modifiche supplementari per consentire ulteriormente agli Stati membri di fornire sostegno alle imprese colpite dai prezzi elevati dell’energia.

L’obiettivo principale della proposta è aumentare ulteriormente la flessibilità per un sostegno più rapido ed efficace alle imprese che devono far fronte a un aumento significativo dei costi energetici, tutelando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico. La Commissione intende adottare il quadro temporaneo di crisi riveduto entro la fine di ottobre, tenendo conto dei riscontri ricevuti dagli Stati membri e, ove necessario, degli elementi della proposta della Commissione relativa a un nuovo regolamento di emergenza per far fronte agli elevati prezzi del gas nell’UE e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento quest’inverno. Il comunicato stampa è disponibile qui.