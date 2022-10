“I Colori della Musica” al Cineteatro Partenio

Sette gli appuntamenti in programma

Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino ha avuto luogo la conferenza stampa di presentazione della prima stagione invernale del Cineteatro Partenio, dal titolo “I Colori della Musica”, in programma dal 20 dicembre 2022 al 14 aprile 2023.

Saranno sette gli appuntamenti presentati da Luciano Moscati, presidente dell’associazione “I Senzatempo”, e Roberto Nicorelli, consigliere di Amministrazione del Teatro Pubblico Campano e docente di Marketing Culturale presso il Dipartimento di Progettazione e Arti applicate dell’Accademia di Belle Arti di Roma.

Si partirà martedì 20 dicembre 2022 con il “My Christmas Live Tour” di Alexia, nota cantante pop italiana e si proseguirà con l’esibizione di venerdì 27 gennaio 2023, sul palco del Cineteatro di Via Verdi, Tullio De Piscopo, in “Dal Jazz al Blues con… Andamento Lento”.

La kermesse si aprirà anche ad ospiti internazionali come Ray Gelato & The Giants, che riprodurranno, in occasione del terzo appuntamento, i brani del loro ultimo album, “Looked down but not out” e i Matt Bianco che, con il loro “Concert”, arriveranno ad Avellino nella serata di venerdì 24 febbraio 2023.

In aggiunta, martedì 7 marzo 2023 sarà la volta del Joscho Stephan Trio, proveniente dalla Germania, con “Guitar Heroes”, mentre la coppia austriaca Bartolmey Bittmann si esibirà giovedì 16 marzo 2023, in un gioco di violoncello, violino e mandola a caratterizzare il “Progressive Strings Vienna Zehn (Ten)”.

Il programma si chiuderà venerdì 14 aprile 2023 con il Solis String Quartet & Sarah Jane Morris che ripercorreranno il repertorio dei Beatles con “All you need is love”.

«Con questo cartellone possiamo soddisfare esigenze e gusti diversi. Inoltre, è da sottolineare la qualità artistica e musicale di tutti gli artisti che interverranno» – ha affermato Roberto Nicorelli, consigliere di Amministrazione del Teatro Pubblico Campano e docente di Marketing Culturale presso il Dipartimento di Progettazione e Arti applicate dell’Accademia di Belle Arti di Roma.